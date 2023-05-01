فيديو| لحظات صادمة.. الحزن يسود ملامح أسرة وأصدقاء الفنان مصطفى درويش

رصدت عدسة البوابة نيوز، انهيار أسرة الفنان مصطفى درويش إلى مسجد الحصري بمدينة أكتوبر لتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وتوفي الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عامًا، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، من مسجد الحصري في أكتوبر.

وظهرت ملامح الحزن على خطيبة الفنان مصطفى درويش، والتي وصلت لمسجد الحصري في انتظار وصول جثمان الفنان لتشييع الجثمان لمثواه الأخيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري.

ومصطفى درويش من مواليد ١١ يناير ١٩٨٠، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج.