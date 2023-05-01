محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يستقبلان وزير التعليم العالي

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته للجامعة لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت، والمشاركة في مؤتمر تعريفي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رئيس جامعة جنوب الوادي.

رحب محافظ قنا بوزير التعليم العالي على أرض المحافظة، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادي شريك أساسي للمحافظة في كافة المشروعات والبرامج التنموية والقومية الشاملة، بهدف خدمة المواطنين، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي والخدمي، انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، كبيت للخبرة، تضم العديد من القامات العلمية في شتى المجالات.

يذكر أن وزير التعليم العالي سوف يقوم خلال زيارته لمحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي بافتتاح المبني السكني ( أ ) بالمدن الجامعية للطالبات، وزيارة معهد تقنية الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك زيارة مركز عزيمة لمكافحة الإدمان، بالإضافة إلي المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الجامعة، والذي سوف يشهد تقديم وزير التعليم العالي لعرض توضيحي بشأن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، كما سيقدم رئيس جامعة جنوب الوادي عرض توضيحي بشأن " استراتيجية إقليم جنوب الصعيد في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى هامش الزيارة سوف يتم توقيع بروتوكولات تعاون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.