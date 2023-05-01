إزالة 77 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (77) حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ (21) لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال يومين من بدء الموجة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، مؤكداً أننا مستمرون فى تنفيذ الإزالات حتى إنتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية نجحت في تنفيذ إزالة (20) حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مبانى" بمساحة إجمالية (2211) م2 ، و(12) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 8 قيراط و5 أسهم ، فيما تم تنفيذ إزالة (45) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة (9130)م2، كما تم تنفيذ (18) متغير مكانى بمساحة إجمالية (761,20) م.

ووجه محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وتذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف ، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ قرارات الإزالات ضمن أعمال الموجة ومن خلال غرفة العمليات بالمحافظة لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو المقبل.