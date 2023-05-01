السودانيون يشكرون مصر ورئيسها.. ومحاظ أسوان يتفقد الخدمات بموقف «كركر البري»

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقف البرى الدولى بكركر، موجها بسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأشقاء السودانيين، وسط أجواء من الراحة والاطمئنان من الأهالى والعائلات والأسر السودانية مرددين عبارات الشكر والدعوات لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أنه منذ اللحظات لعمليات الإخلاء للسودانيين تعاملت محافظة أسوان معها بكل جدية وإهتمام تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإحتواء تداعيات الأحداث الجارية حيث يتم التدخل السريع لتقديم الخدمات المتعلقة بتنقلات والاحتياجات المعيشية للوافدين بداية من معبر أرقين الدولى وحتى نقاط تحركهم تجاه القاهرة والمحافظات الأخرى طبقاً لرغباتهم سواء من الموقف البرى الدولى بكركر ، أو من محطة السكك الحديدية أو من مطار أسوان الدولى أو موقف الأقاليم للسيرفيس دون أى إستغلال.

وأشار أشرف عطية إلى أن ملحمة من العمل الجماعي والإنساني لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدنى والمديريات والجهات المعنية مما ساهم فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول حيث تم توفير أطقم من الأطباء والتمريض مدعمين بعدد من العيادات المتنقلة والثابتة لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين ، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصرى وشباب المتطوعيين .

ولفت إلى أنه تم دعم الموقف البرى بكركر بغرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة ، بجانب الإنتظام فى أعمال التطهير والتعقيم ، وأيضاً مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية ، وكذا السلع الغذائية ، بالإضافة إلى السيطرة من إدارات المرور والمواقف على حركة دخول وخروج سيارات السيرفيس والأتوبيسات ، وهو الذى توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة .

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