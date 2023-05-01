اَسر ياسين ناعيا مصطفي درويش: خبر مفزع ومحزن

نعي الفنان اَسر ياسين، الفنان مصطفي درويش، وذلك من خلال حسابه الرسمي علي "إنستجرام"، حيث نشر صورتهما سوياً وعلق عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راچعون..خبر مفزع ومحزن.. الله يرحمك يا مصطفي، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما اتأخرت عن حد..حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة.. أرجوكوا الدعاء له وربنا يصبرنا جميعاً.. سلام يا غالي".

وتعاون كل من الفنان الراحل مصطفي درويش واًسر ياسين في المسلسل الشهير "ب100 وش"، والذي كان سبب كبير في شهرة الراحل مصطفي درويش بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في المسلسل الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وعرض في رمضان 2020.

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.