دينا الشربيني ناعية مصطفي درويش: "صدمة كبيرة"

نعت الفنانة دينا الشربيني، الفنان مصطفي درويش، وذلك من خلال حسابها الرسمي علي "إنستجرام"، حيث نشرت صورته وعلقت عليها قائلة: "إن لله و ان إليه راجعون ربنا يرحمك يا مصطفى .. صدمة كبيرة..” اللهم اغفر له وارحمه ..وصبر اهله يارب".

وتعاون كل من الفنان الراحل مصطفي درويش ودينا الشربيني مؤخراً في مسلسل "كامل العدد"، والذي عرض خلال شهر رمضان علي إحدي المنصات، وتكون مسلسل كامل العدد من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وشارك دينا الشربيني البطولة كل من شريف سلامة، مصطفي درويش، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي، وجسد الراحل مصطفي درويش خلال الاحداث شخصية والد ابناء دينا الشربيني وطليقها .

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا.