الهلال الأحمر السوداني: سنشهد معاناة إنسانية حادة ما لم يلتزم الطرفان بالهدنة

أعلن الهلال الأحمر السوداني، أن الهدنة الحالية تساعد في سهولة الحركة، لكن الأمر رهن باشتباكات متقطعة تحدث في بعض الأحياء.

وأضاف أسامة أبوبكر، مسؤول الهلال الأحمر السوداني في تصريحات خاصة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن السودان سيشهد معاناة إنسانية حادة ما لم يلتزم الطرفان بالهدنة، حيث تعرضت سيارتان ومعدات للهلال الأحمر السوداني للنهب أمس، متابعا أن تأمين مقار المنظمات الإنسانية مسؤولية السلطات لكن الفوضى الحالية تزيد الأمر صعوبة لو استمرت الاشتباكات وحال هطلت الأمطار ستنتشر أمراض وبائية.

ونوه مسؤول الهلال الأحمر السوداني إلى أنه يستحيل حصر أعداد الضحايا والمصابين في ولاية الخرطوم بشكل دقيق في الوقت الحالي، فيما تم قطع سلاسل الإمداد الدوائي في السودان وتأثر شديد لأصحاب الأمراض المزمنة، علما بأن جميع مستشفيات الخرطوم تعاني نقصا شديدا في المعدات والكوادر الطبية.