صحيفة: رئاسة سويسرا لمجلس الأمن وخطواتها الأولى فيه تثير أكبر قدر من الأهتمام

الإثنين 01/مايو/2023 - 03:41 م

قالت صحيفة "لو تان" السويسرية، إنه اعتبارا من اليوم الاثنين تتولى سويسرا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر مايو خلفا لروسيا.

وتابعت الصحيفة "منذ انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. «2023-2024» أظهرت برن أنها تقوم بمهمتها باحترافية حتى وأن كانت مساحة المناورة محدودة مضيفة البعثة السويسرية في نيويورك لديها طاقم قوي يتكون من نحو 50 موظفًا، 30 منهم يعملون بشكل حصري تقريبًا للرئاسة الشهرية للهيئة" لافتة إلى أن عبء العمل كبير والتبادلات بين برن ونيويورك عديدة للغاية.

وتعليقا على تولي سويسرا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن قال ريتشارد جوان خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية - منظمة غير حكومية مستقلة - في تصريح صحفي خلال توقفة بـ برن: بدأت سويسرا عضويتها بمجلس الأمن الدولي بشكل احترافي للغاية وبصفتها حاملة القلم في الملف السوري الإنساني مع البرازيل، نجحت سويسرا في اقناع مجلس الأمن بالحاجة إلى تمديد وصول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر.

ولفتت الصحيفة السويسرية، إلى أن ترؤس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن في نيويورك في أبريل الماضي خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة أثارغضبًا بين الغربيين ودول أخرى حيث تجاهل لافروف ًخلال الاجتماع جميع الانتهاكات الروسية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الرئاسة الروسية، أثارت موسكو غضب العديد من أعضاء المجلس بتوجيه الدعوة إلى نساء روسيات مطلع أبريل الماضي بما في ذلك ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الطفل التي صدر بحقها مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لتورطها في ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، ولقد أضرت هذه الرئاسة بمصداقية هيئة الأمم المتحدة، لكنها قد تصب في صالح سويسرا التي ستكون موضع ترحيب من قبل الدول الأعضاء بعد هذا الجدل.

ونوهت لو تان، بأنه على الصعيد المحلي تثير الخطوات الأولى لسويسرا في مجلس الأمن أكبر قدر من الأهتمام، لا سيما من قبل أولئك الذين يعتقدون أن الانضمام إلى الهيئة العليا للأمم المتحدة ينتهك الحياد السويسري.

وأشارت إلى أن سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال باريسفيل التي ستكون أول أربع نساء تترأس مجلس الأمن قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي أعادت التأكيد على "أن بلادها تدين بأشد العبارات الهجوم العسكري ضد أوكرانيا ومكررة دعوتها لروسيا لسحب قواتها من جميع الأراضي الأوكرانية دون تأخير.

ويتكون المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة من 15 دولة، لكلّ منها صوتٌ واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حقّ النقض الفيتو، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميريكة، وعشر دول أعضاء غير دائمة تُنتَخب لمدة عامَين من قبل الجمعية العامّة.