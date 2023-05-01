«الإصلاح والنهضة»: الفصل بين قانوني الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية على رأس أولوياتنا

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ملف المحليات من أهم أولوليات الحزب في الموضوعات التي سيتناولها الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثالث من مايو القادم.

وأضاف عبد العزيز أن أهم توصيات الحزب في هذا الملف ضرورة الإسراع بانتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت لارتباطها بمشاكل المولطنين ولرفع العبء عن أعضاء البرلمان ليكون تركيزهم على وظيفتي التشريع والرقابة.

وأشار عبد العزيز إلى أن من أهم توصيات الحزب في ملفه الذي رفعه لأمانة الحوار الوطني ضرورة الفصل بين قانوني الانتخابات المحلية وقانون الإدارة والحكم المحلي، وهذا سيؤدي بشكل مباشر لزيادة معادلات مشاركة المواطنين في الانتخابات

وجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة قد أعد صالونا سياسيا وعدة ورش عمل في ملف المحليات وغيرها من الملفات الـ ١٩ للحوار الوطني في عدة محافظات في وقت سابق.