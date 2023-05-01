بالصور.. قافلة إبداعية جديدة ضمن فروع ثقافة القليوبية

انطلقت صباح اليوم الاثنين، قافلة ثقافية نظمها فرع ثقافة القليوبية بمدرسة عزبة القاضي بمركز طوخ، وتهدف لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب.

بدأت الفعاليات بمحاضرة حول ترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، للكاتب محمود عبد الله، أكد خلالها أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف ودورها في التنشئة السليمة التي تقبل الفوارق ضمن الهوية الوطنية، وأثر ترسيخ ثقافة الاختلاف على نبذ التطرف والتعصب واقتلاع الأفكار السامة في مهدها، ثم دار حوار مع الطلاب حول بعض المفاهيم الملتبسة وكيفية بناء مجتمع يقبل التنوع ويرفض التعصب.

أعقبها فقرة شعرية للشاعر مجدي أبوالخير، ألقى خلالها عددا من قصائده منها "فوازير، عينيها بعاد، مصر الكبيرة، لأول نور" ثم استمع الي إبداعات الطلاب من إلقاء الشعر والغناء والابتهالات، إلى جانب تنفيذ ورشة فن تشكيلي للطلاب أعقبها ورشة عمل إكسسوارات خفيفة باستخدام الخامات الخاصة من خرز وسلك والتدريب عليها، ثم ورشة رسم على وجوه الطلاب، وختاما فقرة رقص تنورة تراثية.

نظمت القافلة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وجاءت بحضور ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية، ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

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