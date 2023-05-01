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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببولاق أبو العلا

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الاثنين بحبس متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا، لسرقة الدرجات النارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وكانت البداية، عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" واعترفا بإرتكاب  4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم  ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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