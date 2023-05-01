الجيش السوداني يعلن تدميره 55% من القدرات القتالية لميليشيا الدعم السريع

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن الأوضاع مستقرة في جميع الولايات في السودان، بعد نجاحها في إحباط مؤامرة ميليشيا الدعم السريع لاختطاف الدولة.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنها تمكنت خلال 15 يوم قتال من تخفيض القدرات القتالية التي حشدتها ميليشيا الدعم السريع، لاختطاف الدولة السودانية، ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة حوالي 45% إلى 55% ‎من القدرات القتالية التي حشدتها الميليشيا.

وذكر البيان: "حشد العدو بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم 15 أبريل قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت 27135 مقاتلًا و39490 مُستجدًا و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و171 عربة "بوكس دبل كابينة" مسلحة بالمدافع الرشاشة.

أضاف البيان: "تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".

وأضافت القوات المسلحة السودانية أن البلاد ورثت عبئًا ثقيلًا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين ميليشيا الدعم السريع، وتدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبًا للبلاد وترويعًا ونهبًا للمواطنين.

وطمأنت القوات المسلحة السودانية المواطنين بأنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاته في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن تسمح بأن تقوم بالبلاد مجددًا أي تشوهات في بنيتها العسكرية، إلا من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.

ونشرت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت، في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".