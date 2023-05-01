اليوم.. فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر "نموذج محاكاة مجلس النواب" تحت “شعار كُن قياديًا..كُن مؤثرًا”، خلال الفترة من 1 لــ 10 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة.

ويُعد برلمان الشباب برنامج تدريبي تثقيفى يعبر فيه النشئ والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على الممارســة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمي ، حيث يعتبر نموذجًا تدريبيًا كصورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الشباب ويقوم بإعداد وتأهيل الشباب ليتولوا المناصب التشريعية والتنفيذية ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم الوزارة تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية "السؤال ، طلب الإحاطة ، الاستجواب الخ" ، والتعريف "بماهية البرلمان، دوره ، وظائفه "اللجان النوعية واختصاصاتها وكيفية سير المناقشات ، كيفية إعداد التقارير، التدريب على نموذج المحاكاة لجلسات المجلس)، وكذا التدريب من خلال (أساتذة متخصصين في العلوم السياسية وخبراء برلمانيين من مجلس النواب )

وحددت الوزارة شروط ومعايير الالتحاق كالتالي :

1- السن لا يتعدى 25 عام ولا يقل عن 18 عام.



2- أن يكون عضوا بأحد مراكز الشباب وفى حاله عدم وجودها (التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز) .

3- الإشتراك من خلال الرابط التالى https://www.emys.app/youth/elecY_parliament_form

4- عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمدريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة.

5- فتح باب الإنضمام شهريًا من يوم 1 لــ 10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.