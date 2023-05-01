رئيس جامعة المنوفية يوافق على دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أونلاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ القاصد الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر والعاملين بجامعة المنوفية بعيد العمال.

وقامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة، وناقشت اللجنة ما يستجد من أعمال.

وأعلن القاصد خلال الاجتماع، موافقة اللجنة علي زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام .

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية والمقيدين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بمراكز بحثية خارج الجامعة.

كما وجه القاصد الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.