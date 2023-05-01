"الصحفيين" ترحّب بإخلاء سبيل عضوين ورفع الحَجب عن موقع «درب»

رحبت نقابة الصحفيين، بقرار إخلاء سبيل الزميلين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحَجب عن موقع «درب».

وثمَّن خالد البلشي نقيب الصحفيين القرارات، معبّرًا عن أمله أن يكون مقدمةً لإخلاء سبيل بقية الزملاء الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن باقي المواقع المحجوبة، والتي تعد ضمن مطالب النقابة لإطلاق الحريات الصحفية وتطوير التشريعات المنظِّمة للعمل الصحفي التي سيتم تقديمها للحوار الوطني .

من جانبها أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ترحيبها بقرار الإفراج عن الزميلين، الذي يأتي بعد يوم من رفع الحَجب عن موقع «درب» وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الذي تأمل اللجنة أن يكون من بين نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكمِّلة للدستور والمنظمة للعمل الصحفي وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.

وتتوجه لجنة الحريات بالشكر لمعالي النائب العام ولكل من بذل جهدًا في سبيل الإفراج عن الزميلين، كما تتوجه اللجنة بالتهنئة لجموع الصحفيين في يومهم العالمي، وتتمنى أن تكون القرارات الأخيرة مقدمةً لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.