المخرج خالد يوسف ناعيًا مصطفى درويش: ذهب تاركا سيرة ناصعة البياض

نعى المخرج خالد يوسف، الفنان مصطفى درويش، الذى وافته المنيه صباح اليوم الاثنين، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجىء.

وقال خالد يوسف عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلا: "ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك يا مصطفي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، صديقي وأخي الصغير".

وتابع: " مصطفي المفعم بشبابه وطموحه يذهب فجأة تاركا وراءه سيرة ناصعة البياض وذكري جميلة لدي كل من تعامل معه وموهبة كانت تزداد تألقا من عمل فني لآخر ..".

وأردف: “عرفته قبل ان يدخل الوسط الفني وكان خدوما معطاءا لكل من حوله وخجل ان يفصح لي عن رغبته في التمثيل ولكن احد اصدقائنا المشتركين همس لي مصطفي نفسه يمثل.. وكنت في حينها احضر لفيلم كف القمر، فأسندت اليه اول دور يقف فيه امام الكاميرا وحينها اكتشفت ان لديه موهبة حقيقية بحاجه الي رعاية وبعدها توقفت عن الاخراج لسنوات وعندما عدت بفيلم كارما قدمته في دور مهم واداه بشكل جعلني اتوقف امام موهبته التي صقلت بالتجربة فقدمته في دور هام في سره الباتع واذهلني بفهمه لابعاد الشخصية واختار لها طريقا ميزها عن بقية الادوار”.

وختم خالد يوسف قائلا: رحمك الله يا مصطفي وادخلك فسيح جناته بحجم عطاءك لكل من حولك وحجم تصدقك علي المساكين والفقراء وحجم نبلك الانساني..عزائي لاهله ولاصدقاءه ولمحبيه ولمعجبينه من الجمهور..عسي ان يمن علينا الخالق بالصبر لفراقه".