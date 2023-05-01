انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية “إدارة البرلمان والتعليم المدني” بمحافظة الدقهلية، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني الثاني للشباب تحت شعار “فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب” بإدارة شباب حى غرب بنادى الحوار الرياضي.

وجاءت فعاليات المنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بنادي الحوار الرياضي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

فيما يتناول منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهه التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، ونبذة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016، والتعريف بمحاور المنتدي “ السياسي و الاقتصادي والاجتماعى ” والقضايا التي تندرج تحت كل محور تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات هي “غلاء الأسعار”.

وحضر فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و محمد فتحي مسئول برلمان الشباب بالمديرية، بالإضافة إلى فريق العمل شيماء السعدنى مدرب بوزارة الشباب والرياضة، و محمد ثروت ميسر لفعاليات منتدى الحوار الوطنى الثاني داخل الورشة التدريبية.

IMG-20230501-WA0168

IMG-20230501-WA0175

IMG-20230501-WA0176

IMG-20230501-WA0177

IMG-20230501-WA0174

IMG-20230501-WA0169

IMG-20230501-WA0170

IMG-20230501-WA0171

IMG-20230501-WA0172

IMG-20230501-WA0178