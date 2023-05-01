برلماني: قرار صرف إعانة 1000 جنيه يخفف آثار التضخم ويساعد العمالة غير المنتظمة

قال النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة مهمة ستقلل من آثار التضخم ويرفع العبء كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.



وأكد عبد النبي في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أكدت بما لا يدع مجال للشك دور العامل المصرى فى خطة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق للدولة المصرية بسواعد مصرية مخلصة تتقن العمل، وأن الدولة حريصة على دعم العاملين فى مختلف القطاعات، وهذا يعود الى إيمان المصريين بقيمة العمل، ودور العمل فى الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

وأشار إلي أن الرئيس منذ توليه، وهو يعطى اهتمام خاص بالعمل، حيث أنه أول رئيس يهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتأمين مستقبلهم، وأيضا بالمساواة بين الجنسين في العمل، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة فى الجمهورية الجديدة .

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تكن كل تقدير واحترام للعمال وجودهم المستمرة لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بقرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.