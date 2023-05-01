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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح ملتقى "خنوم الدولي للنحت والخزف" بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا

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يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ملتقى "خنوم الدولي للنحت والخزف" وذلك في السابعة مساء الخميس ٤ مايو بقاعة صلاح طاهر .
ويضم الملتقى حوالي ٤٥ عملاً فنيا  لنخبة من النحاتين والخزافين من ٩ دول عربية وأجنبية  وهي : مصر، تونس، السعودية، الأردن، الكويت، النمسا، الهند، الارجنتين، وأمريكا  وذلك تحت رعاية الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وكلية الفنون التطبيقية وجامعة حلوان ونقابة مصممي الفنون التطبيقية وتنسيقية شباب الأحزاب تحت رئاسة الدكتورة منال هلال رئيس الملتقى وقيادة احمد عبد الكريم قوميسير الملتقى  .يستمر المعرض حتى الثلاثاء ٩ مايو الجارى .

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دار الأوبرا المصرية خنوم الدولي للنحت والخزف الفنون التطبيقية