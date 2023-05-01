هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 19.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.119 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.02 %، ليغلق عند مستوى 17,310.83 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 2.08%، ليغلق عند مستوى 3,061.97 نقطة.

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 1.82 % ليغلق عند مستوى 2,995.53 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.97%، ليغلق عند مستوى 4,540.75 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.15 %، ليغلق عند مستوى 20,685.51 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 2.74%، ليغلق عند مستوى 2,820.64 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.03 %، ليغلق عند مستوى 7,203.27 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 47 مليون جنيه، 44 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 91.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2 مليار جنيه، بعد التعامل على 473.7 مليون سهم، من خلال 83.8 ألف عملية منفذة

