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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن بطاطس بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في مخزن بطاطس بجوار نقطة إسعاف بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بطاطس بمنطقة بلتان دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريق حريق داخل مخزن مديرية أمن القليوبية