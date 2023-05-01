أول بيان رسمي من "كاف" عن أحداث الشغب في مباراة الترجي وشبيبة القبائل

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا للتعليق على أحداث مباراتي الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي مع الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري، أحداث شغب وعنف جماهيري واشتباكات مع قوات الأمن ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة قبل أن يحسم الفريق التونسي بطاقة التأهل .

كما أن مباراة الرجاء المغربي والأهلي والتي حسم الأهلي بطاقة التأهل فيها إلى نصف نهائي البطولة شهدت حالة من التكدس والاشتباكات خارج الملعب وداخله ما أدى إلى وفاة مشجعة من أنصار الفريق المغربي.



وقال الاتحاد الأفريقي "كاف" في بيان رسمي: المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم وإننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي قام بها بعض المشجعين في مباراتي الأهلي ضد الرجاء المغربي والترجي ضد شبيبة القبائل.

وأضاف "كاف": سيسلم "كاف" الأمر بالكامل إلى الهيكل القضائي لمزيد من التحقيق وكانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية، لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية".