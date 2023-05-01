تحليق مكثف للطيران في أم درمان.. والدعم السريع تطلق قاذفات مضادة للطائرات

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" فى السودان، منذ قليل، بأن هناك تحليق مكثف للطيران فى سماء أم درمان، مضيفًا أن ميليشيا الدعم السريع تطلق قاذفات مضادة للطيران.

وتابع المراسل، أنه فى وقت سابق من اليوم الاثنين، كانت توجد توقعات بحدوث مناوشات من حين إلى آخر فى مواقع مختلفة من السودان، كشارع القيادة العامة أو محيط القصر الجمهوري، وبعض المواقع تحديدا فى أحياء الخرطوم بالجنوب.

كما أوضح، أن هناك أحياء بعاصمة السودان الخرطوم، تعانى من انقطاع واسع للكهرباء، حتى هذه اللحظة، وأن الانقطاع يستمر لأوقات طويلة، وإن عادت تعود لساعتين أو ثلاث على الأكثر، ولكن بصورة عامة المعاناة لاتزال مستمرة، وهناك أحياء لم تعد إليها المياه والكهرباء وتغيب عنها لأيام.