حبس عامل بالموسكى لسرقته دورة مياه مدرسة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيق معه في اتهامه بسرقة دورة مياه داخل إحدى المدارس، والأخرى حول نشاطه.

والقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لسرقته دورة حمام مدرسة بمنطقة الموسكى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مجهولة المصدر).

وبمواجهته عن مصدرهـا إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

وبسؤال عامل بالمدرسة تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.