كأس مصر.. فيوتشر والإسماعيلي والمصري في طريق الأهلي

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حامل اللقب مشواره في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2022 -2023 بمواجهة فريق منتخب السويس في دور الـ32 من البطولة.

وتوج الأهلي بلقب كاس مصر للموسم الماضي بالفوز في النهائي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم يوم 10 ابريل الماضي.

وسيكون في طريق الأهلي خلال مشواره إلى نهائي البطولة أندية فيوتشر والاسماعيلي والمصري.

ويلعب الأهلي مع منتخب السويس في دور الـ32، وفي حالة الفوز سيواجه الفائز من المصري وبترول أسيوط.

طريق الأهلي في كأس مصر

الأهلي × منتخب السويس

الداخلية × أسوان

المصري × بترول أسيوط

حرس الحدود × غزل المحلة

الإسماعيلي × النجوم

سموحة × ألو إيجيبت

إنبي × لافيينا

طريق الزمالك في كأس مصر

بينما سيكون طريق الزمالك نحو النهائي في مواجهة أندية بيراميدز والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

الزمالك × بروكسي

فاركو × المصرية للاتصالات

سيراميكا كليوباترا × دكرنس

المقاولون العرب × حمام مطروح

طلائع الجيش × الشرقية

البنك الأهلي × شبان قنا

الاتحاد × السكة الحديد

بيراميدز × راية