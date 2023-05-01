مقتل وإصابة 4 أشخاص في ضربات روسية استهدفت منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا

الإثنين 01/مايو/2023 - 02:36 م

قال رئيس الإدارة العكسرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو إن القوات الروسية قصفت مدينة باخموت التابعة للإقليم الليلة الماضية، مما أسفر عن إصابة 3 من السكان المحليين.

وأضاف كيريلينكو - في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم- "في 30 أبريل، أصاب الروس 3 من سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في باخموت".. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأوضح المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق على مدار يوم أمس 5 صواريخ و27 ضربة جوية، فضلًا عن إطلاق 45 هجومًا صاروخيًا على أراضي أوكرانيا.

في سياق آخر.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة لفيف الأوكرانية ماكسيم كوزيتسكي، اليوم، إن 18 سيارة إسعاف وصلت إلى منطقة لفيف قادمة من فرنسا.

وأضاف كوزيتسكي "كتعزيزات مهمة للفرق الطبية التي تنقذ جنودنا ومدنيينا، وصلت قافلة إنسانية إلى منطقة لفيف قادمة من فرنسا 18 سيارة إسعاف كل منها مليئة بكل ما هو ضروري لإنقاذ الأرواح".

وتابع: تم تسليم 13 سيارة إسعاف إلى مسعفين عسكريين يعملون في مناطق صعبة، وأربع إلى متخصصين في المساعدة الطبية الطارئة في منطقة خاركيف، وسيتم استخدام مركبة أخرى، مجهزة وفقًا لمعايير خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في جهود إزالة الألغام".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد مجددا خلال الساعات الماضية لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى التزام باريس بتقديم "كل المساعدة الضرورية إلى أوكرانيا؛ لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها".