"القوى العاملة " تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى في احتفال عيد العمال

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال ، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال اليوم الاثنين، بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عمل عربية ودولية ،وشخصيات عامة، وقيادات عمالية.

وشمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من سحر عثمان عبداللطيف حفناوى من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورمضان مصيلحي عبد العزيز كبير كتاب بمنطقة القليوبية الأزهرية، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، وشيماء عبدالمنعم محمود ابراهيم من العاملين بشركة قها للأغذية.

كما مُنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى عادل عبدالرحمن سيد احمد مدير عام على المعاش بوزارة الطيران المدني، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الثانية إلى منيرة محمد محمود الشيتى من العاملين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية.

كما تم منح وسام العمل من الطبقة الثانية إلى كلاً من أحمد طلعت عبد الجواد صاجة محاسب ثان بديوان وزارة القوى العاملة، ومحمد محمد عصمت مسعد شملول أخصائى موارد بشرية بالوزارة، وشرين فتحى اسماعيل محمد من العاملين بشركة إيجاس للبترول، فضلاً عن منح وسام العمل من الطبقة الثالثة إلى كلاً من رشا عبد السلام عباس ابراهيم مشغل خياطة ببنى سويف وصاحبة مشروع خاص، وزينب عبد الله عبد المعطى عبد المجيد من العاملين بشركة سياحية، ويوسف السيد ابراهيم منصور، ودرويش مصطفى محمد درويش .

وفيما يلى نبذة عن المكرمين :