"القوى العاملة " تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى في احتفال عيد العمال

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال ، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال اليوم الاثنين، بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عمل عربية ودولية ،وشخصيات عامة، وقيادات عمالية.
وشمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من سحر عثمان عبداللطيف حفناوى من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورمضان مصيلحي عبد العزيز كبير كتاب بمنطقة القليوبية الأزهرية، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، وشيماء عبدالمنعم محمود ابراهيم من العاملين بشركة قها للأغذية.
كما مُنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى عادل عبدالرحمن سيد احمد مدير عام على المعاش بوزارة الطيران المدني، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الثانية إلى منيرة محمد محمود الشيتى من العاملين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية.
كما تم منح وسام العمل من الطبقة الثانية إلى كلاً من أحمد طلعت عبد الجواد صاجة محاسب ثان بديوان وزارة القوى العاملة، ومحمد محمد عصمت مسعد شملول أخصائى موارد بشرية بالوزارة، وشرين فتحى اسماعيل محمد من العاملين بشركة إيجاس للبترول، فضلاً عن منح وسام العمل من الطبقة الثالثة إلى كلاً من رشا عبد السلام عباس ابراهيم مشغل خياطة ببنى سويف وصاحبة مشروع خاص، وزينب عبد الله عبد المعطى عبد المجيد من العاملين بشركة سياحية، ويوسف السيد ابراهيم منصور، ودرويش مصطفى محمد درويش .
وفيما يلى نبذة عن المكرمين :
- سحر عثمان عبد اللطيف، شغلت منصب نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية وسكرتيرة المرأة العاملة والطفل، وعضو لجنة المرأة بمنظمة العمل الدولية، وبرز دورها في العمل النقابي .
- رمضان مصيلحي عبد العزيز، شغل منصب أمين صندوق وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، ومن المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في العمل .
- شيماء عبد المنعم، عملت أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة قها ، عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية .
- عادل عبد الرحمن سيد، من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني ومن المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز.
- منيرة محمد الشيتي، من العاملين السابقين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية والمشهود لها بالعمل الاحترافي.
- أحمد طلعت عبد الجواد، من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة من ذوى القدرات الخاصة، حريص دائماً على الالتزام بمواعيد العمل وعدم القيام بإجازته وتفانيه في انهاء كافة الأعمال الموكلة اليه.
- محمد محمد عصمت، من العاملين بديوان وزارة القوى العاملة من ذوى القدرات الخاصة، وبالرغم من اعاقته لم يقبل باى وضع استثنائى لظروفه وحالته الصحية و قيامه بأي أعمال تطلب منه وتعاونه مع زملائه.
- شيرين فتحي، من العاملين بشركة ايجاس للبترول وهي من ذوي القدرات الخاصة، من حفظة القرآن الكريم بالرغم من فقدها بصرها، وتقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برايل وحاصلة على دورات في اللغة والحاسب الآلي.
- رشا عبد السلام عباس، متدربة بإحدى مراكز التدريب التابعة للوزارة، الأمر الذي ساعدها في عمل مشروع خاص بها أثبت نجاحه وريادته في مجال التفصيل والخياطة.
- زينب عبد الله عبد المعطي، هي أول سيدة حاصلة على مؤهل عالي تقود سيارة مينى باص بشركة سياحية، ومثال على المرأة المصرية المكافحة في العمل .
- يوسف السيد منصور، من العاملين بشركة الشرقية للسكر ، وتميز في الأداء والانضباط ومثل يحتذى به للعاملين بالقطاع الخاص.
- درويش مصطفى، من العاملين بشركة الشرقية للسكر، مشهود له بالتفاني في العمل والإخلاص والعمل الدؤوب.