مصطفى درويش.. نجم بـ«100 وش» في الخير والفن

رحل عن عالمنا اليوم بشكل مفاجئ الفنان مصطفى درويش والذى تسبب رحيله فجأة فى صدمة للوسط الفني.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري.

ومصطفى درويش من مواليد ١١ يناير ١٩٨٠، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج.

وعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

وشارك فى العديد من الأعمال، حيث جسد شخصية ضابط شرطة في فيلم كف القمر وفؤاد المحامي في مسلسل فوق مستوى الشبهات وبكر المحامي في مسلسل لأعلى سعر وقدم في أيوب شخصية راضي شبورة ضيف شرف وشارك ايضا في ابو عمر المصري ونصيبي وقسمتك ثلاثة ومسلسل بركة كان بشخصية ياسر العشماوي وعماد فى ابو جبل وعزت فى خيانة عهد وفتحى فى مسلسل بـ100 وش وابراهيم كراكيبو فى كله بالحب وصلاح العمرى فى ضد الكسر وضبع فى بين السما والأرض.

في 12 يونيو 2020، أعلن مصطفى درويش إصابته بفيروس كورونا المستجد وظهور أعراض الفيروس عليه.

وفى يونيو ٢٠٢٢ أصيب مصطفى درويش بتهتك حاد في عضلة السمانة ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه محتاج دعوات محبيه ومتابعيه.

وكان آخر ظهور للفنان مصطفى درويش قبل وفاته في عمل خيري، حيث ظهر في إحدى المؤسسات الخيرية يتحدث عن مشاركته بالمؤسسة ومساعدة المحتاجين والمشردين في إيوائهم، ومحاولتهم التواصل معهم لإيواء المشردين من المسنين في الشوارع.

وفى رمضان الماضي، كان الفنان مصطفى درويش يعيش حالة من النشاط الفنى حيث شارك في 4 أعمال، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023 ففى مسلسل «سره الباتع» جسد مصطفى درويش في مسلسل شخصية «عمران» والمسلسل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي. ومأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، والمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب.

كما يشارك «درويش» في مسلسل «إكس لانس» بشخصية «شحاتة».

والمسلسل بطولة محمد سعد، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبدالفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

وظهر مصطفى درويش أيضًا في مسلسل «كامل العدد» ويجسد شخصية «عمر» ضمن أحداث العمل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وفي مسلسل «تلت التلاتة» يؤدي مصطفى درويش دور «حازم»، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الغموض والجريمة والتشويق وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة غادة عبدالرازق، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين

واليوم الاثنين١ مايو ٢٠٢٣ اعلن هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئ توقف عضلة القلب.