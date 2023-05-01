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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على آخر 3 أعمال درامية شارك بها الفنان مصطفى درويش

الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
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توفي الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاماً، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، من مسجد الحصري في أكتوبر. 

من جانبها، أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، نبأ وفاة الفنان مصطفى درويش، صباح الاثنين. 

وكان قد شارك مصطفى درويش في موسم رمضان 2023 ، بثلاث أعمال درامية هم مسلسل «سرّه الباتع»، و«تلت التلاتة» ، و«كامل العدد». 

واشتهر "درويش" خلال السنوات الماضية بعدد من الاعمال الدرامية، ابرزها مسلسل «بـ 100 وش»، و«راجعين يا هوى»، و«سوتس بالعربي»، و«إلا أنا»، و«ضد الكسر» وغيرها .

 ونشر هاني درويش شقيق الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد». 

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