مصرع شخصين في انقلاب سيارة بترعة بكفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما في حادث انقلاب سيارة وتم نقلهما لمستشفي كفرالشيخ العام .

وطبقًا للمعلومات الأولية، فإن حادث انقلاب السيارة في الترعة، وقع ، بين قرية نصرة وقرية الخادمية نتج عنه حالتين وفاة هما أحمد طارق الشحات ٢٣ سنة الحامول، والثاني مجهول الهوية، جاري التعرف عليه، وتم إخطار نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، والجثتين في المشرحة تحت تصرف النيابة

وكان حادث آخر وقع في طريق دسوق- قلين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي دسوق العام وعددهم 4 حالات، نتيجة تصادم توكتوك في سيارة ملاكي طريق قلين دسوق، وهم عبدالرحمن شوقي عطية، 49 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، قلين، محمد عبدالحي تراب، 29 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، قلين،عبدالجواد احمد فرج، 53 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، شباس الشهداء، مصطفى حسني يوسف، 28 سنة، جرح قطعى بالرأس، شباس الشهداء، وجميع الحالات ،بالاستقبال تحت الملاحظة والعلاج.