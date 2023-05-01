الجمعة.. إعادة فتح جبال الملح ببورسعيد أمام الزوار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إعادة فتح جبال الملح بمدينة بورفؤاد أمام مواطني بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى بداية من الجمعة المقبلة، في إطار خطة المحافظة لعودة الرواج السياحي لمدينة بورفؤاد، وتنشيط رحلات اليوم الواحد، وذلك بعد غلق الشركة أبواب الملاحات أمام زائريها بدعوى التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات محافظة بورسعيد السياحية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن بورفؤاد تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، فضلا عن تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين.

يشار إلى أن جبال الملح شبيهة لجبال الجليد وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين علي التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور على أنها جبال من الثلج وتتساقط الثلوج على رأس الزوار.