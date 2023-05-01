تعليم الفيوم يشارك فى المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية «ISEIC2023»

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للتعليم العام، المسابقة الدولية للإبتكارات العلمية والهندسية ISEIC2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

يتم إقامة المسابقة بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية بنظام ON LINE لطلاب المرحلة الثانوية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وجميع نوعيات التعليم، خلال الفترة من 1-3 مايو 2023، والتي تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعلماء والباحثين المصريين إيمانا منه بأن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر هو بناء أقتصاد المعرفة المعتمد على التعليم والبحث العلمي.

وفي ذلك قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام بالمديرية بتشجيع وتحفيز طلاب مديرية التربية والتعليم بالفيوم المشاركين فى المسابقة، وأكدت لهم ضرورة الجد والاجتهاد والتركيز أثناء المسابقة من أجل تحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية.