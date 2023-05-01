حملات توعية عن أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم بالتعاون وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

ويأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

ويأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأشار شعبان ان المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250جنيه، او على أقساط ممتدة تصل لمده 15 شهر بمبلغ (360) جنيه شهريا بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

وأعلنت جمعية الأورمان بالفيوم، الأسبوع الماضي، الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وتم توزيع الآف من كراتين المواد الغذائية على مستوى جميع مراكز محافظة الفيوم بالمجان، وشمل التوزيع الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على كاهل هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم وتوفير السلع الأساسية لهم.

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