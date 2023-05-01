محافظ الفيوم يهنئ عمال مصر بعيدهم

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جميع عمال مصر بشكل عام، وعمال محافظة الفيوم بشكل خاص، بمناسبة عيد العمال.



وقال محافظ الفيوم: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع القيادات التنفيذية والعمالية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم لجميع العمال، بالتهنئة في عيدهم، فهم الذين ساهموا في بناء الحضارات وتقدم الأمم والشعوب، وبغض النظر عن نوع المهنة، لهم مكانة لا ينكرها عاقل، كما كان الأنبياء عليهم السلام من أصحاب المهن، حيث امتهنوا الحرف اليدوية البسيطة".



وأضاف المحافظ: "يأتي هذا الاحتفال في كل عام، ليؤكد دور العمال الفاعل في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمجتمع، وسيظل العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات الإنسانية وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية، بسواعد المخلصين من أبناء الوطن"، داعياً جميع أبناء مصر إلى التكاتف ونبذ الخلافات وتوحيد الجهود في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.