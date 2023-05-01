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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة

ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
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تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها واسماك مملحه واسماك مدخنة فاسدة غير صالحة للإستهلاك الادمي مع تحرير 87 محضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر  علي محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامه.

ووجه اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وأكد ضرورة التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه  تم تحصين عدد  43 الف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية وذبح 14595 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي إلى جانب تنظيم 456 ندوة إرشادية عن أهمية التحصين والوقاية من الأمراض.

محافظة الجيزة تواصل دورها الرقابي بضبط ٢٤ طن لحوم ومصنعاتها تحرير 87 محضر للمخالفين تحصين عدد 43 الف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي ذبح 14595 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي