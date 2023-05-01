بدء اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا بعمان

الإثنين 01/مايو/2023 - 01:47 م

دأت أعمال اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق، اليوم /الاثنين/ حول سوريا بالعاصمة عمان بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. ويشارك في الاجتماع بجانب الوزير سامح شكري، كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،ووزير خارجية العراق فؤاد حسين،ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

وتناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية،بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.

يشار إلى أن اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق،الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية،في 14 أبريل الماضي، لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي،قد قال إن بلاده تستضيف اليوم الاثنين،اجتماعا لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والسعودية والعراق وسوريا.

وأوضح المجالي في بيان الأحد أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر،الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الماضي،وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها،والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي استقبل كل من وزير الخارجية سامح شكري،ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،ووزير خارجية العراق فؤاد حسين،ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد، قبل بدء أعمال اجتماع اللجنة.