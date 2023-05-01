رئيس «تكس نور»: 5 آلاف طقم ملابس هدية لأطفال قرى «حياة كريمة»

توجه المحاسب أشرف أحمد باشا، رئيس مجلس إدارة مصنع تكس نور لصباغة وطباعة الأقمشة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا تقديم هدية لأطفال قرى حياة كريمة عبارة عن 5 آلاف طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 34 طنًا يوميًا وعدد العمال 150 عاملًا حالياً، موضحا أنه سيصل إلى 500 عامل بنهاية عام 2024.

وقال خلال كلمة عرضتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، «نحن 3 شركاء لدينا 3 مصانع للنسيج، كان هدفنا وحلمنا تحقيق التكامل بإضافة مرحلة الصباغة والطباعة والتجهيز لمنتجات مصانعنا الحالية، بحيث نستطيع رفع مستوى الجودة وتحقيق السرعة في الإنتاج والأهم تخفيض تكلفة المنتج النهائي لتحقيق المنافسة بالأسواق الخارجية»، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ التصدير لدولة الجزائر حالياً وهناك مساعي لفتح أسواق جديدة في بعض الدول العربية والأفريقية.

وأضاف: «سنصل إلى أهدافنا ونحققها بفضل مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للصناعة، واجهنا تحديات عديدة عند إنشاء المصنع ولكن تواصلت معنا مبادرة ابدأ وتم تذليل كل الصعوبات والعقبات التي واجهتنا».