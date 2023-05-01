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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الزمالك يواجه بروكسي في دور الـ 32

الزمالك
الزمالك
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يلتقي نادي الزمالك نظيره بروكسي في دور الـ 32 للبطولة موسم 2022-2023.
وأوقعت قرعة كأس مصر دور الـ 32، التي أجريت اليوم في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، نادي الزمالك في مواجهة بروكسي.
وحددت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات دور الـ32 والـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022 - و2023.
وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبلين لإقامة مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، فيما حددت الفترة من 25 إلى 30 مايو لإقامة مباريات دور الـ 16 بالبطولة نفسها.

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