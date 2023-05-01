تحصين 306 آلاف رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية .

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٦٠٤ ألف و ٢٨٠ رأس ماشية ما بين تحصين ٣٠٦ ألف رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و ٢٩٨ ألف و ٢٨٠ ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ١١٠١٩ رأس ماشية منذ بدء الحملة وحتى ٢٧ إبريل ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد ٧٨٤ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها ٧٩٠ لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.