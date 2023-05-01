يلتقي النادي الأهلي حامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي، منتخب السويس في دور الـ 32 للبطولة موسم 2022-2023.
وأوقعت قرعة كأس مصر دور الـ 32، التي أجريت اليوم في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، النادي الأهلي في مواجهة منتخب السويس .
حددت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات دور الـ32 والـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022 - و2023.
وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبلين لإقامة مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، فيما حددت الفترة من 25 إلى 30 مايو لإقامة مباريات دور الـ 16 بالبطولة نفسها.
البوابة سبورت
كأس مصر.. الأهلي يواجه منتخب السويس في دور الـ 32
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يلتقي النادي الأهلي حامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي، منتخب السويس في دور الـ 32 للبطولة موسم 2022-2023.
يلتقي النادي الأهلي حامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي، منتخب السويس في دور الـ 32 للبطولة موسم 2022-2023.