كأس مصر.. الأهلي يواجه منتخب السويس في دور الـ 32

يلتقي النادي الأهلي حامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي، منتخب السويس في دور الـ 32 للبطولة موسم 2022-2023.

وأوقعت قرعة كأس مصر دور الـ 32، التي أجريت اليوم في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، النادي الأهلي في مواجهة منتخب السويس .

حددت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات دور الـ32 والـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022 - و2023.

وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبلين لإقامة مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، فيما حددت الفترة من 25 إلى 30 مايو لإقامة مباريات دور الـ 16 بالبطولة نفسها.