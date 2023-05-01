وكيل “صحة مطروح” يتابع حالة مصابي حادث تصادم الضبعة.. صور

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، الوضع الصحي لمصابي حادث تصادم سيارة بتروسيكل أمام قرية أمواج السياحية على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفي الضبعة المركزي وتم التعامل معهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح "سالم" أن الإصابات تنوعت بين خفيفة و متوسطة، واطمأن وكيل وزارة الصحة على تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى وقت الحادث.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي الدكتور محمد عبدالظاهر، لسرعة التعامل وبحرفية فائقة مع المصابيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الطبية لهم وذلك فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة عن وقوع حادث تصادم بمدينة الضبعة.

وكيل “صحة مطروح” يتابع حالة مصابي حادث تصادم الضبعة

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