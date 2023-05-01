عضو بالشيوخ: الدولة المصرية لديها إرادة حديدية في إطلاق الحوار الوطني

أكد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لديها إرادة حديدية في إطلاق الحوار الوطني، موضحا أن هذا الحوار هو محاولة للاستماع الى مبادرات الجميع في المجالات المختلفة، وإيجاد قواسم مشتركة خاصة بعد خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور محمد عمارة، خلال لقاء عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن تدشين الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب كان نوعا من البرهنة على العلم ، لافتا إلى أن مصر تواجه تحديات متنوعة وكان الاختيار المتفق عليه هو العمل على جميع المحاور بشكل متواز، موضحا أن الأمانة العامة للحوار لوطني استقبلت ما يقرب من 100 ألف طلب لحضور الحوار الوطني.

كما تابع عضو مجلس الشيوخ،الشيوخ، ان الحوار الوطني دشن 19 لجنة وهو على مستوى الجميع وليس النخبة فقط ، لافتا الى ان توصيات الحوار الوطني يتم استخراجها على هيئة توصيات للحكومة المصرية .