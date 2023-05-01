إضراب بالجامعات الإسرائيلية بسبب الرواتب

أعلنت لجنة التنسيق في هيئة التدريس في عدد من الجامعات الإسرائيلية ، الأحد أن أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين الكبار أعلنوا إضرابهم اليوم الإثنين.

وحسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، لن تُعقد الدروس في الجامعة العبرية في إسرائيل، وجامعة تل أبيب وجامعة بن جوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد التخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا وجامعة بار إيلان ومعهد وايزمان للعلوم اليوم الاثنين.

سبب الإضراب هو عدم استجابة لجنة رؤساء الجامعات ، إلى جانب وزارة المالية ولجنة التخطيط والموازنة ، لمطالب تصحيح الرواتب.

وسيتبع إضراب يوم الإثنين إضرابات مماثلة في جامعتين أو ثلاث جامعات في اليوم طوال بقية الأسبوع.

وقالت عنات زيرة، رئيسة لجنة تنسيق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: "اتفاقنا مع الجامعات انتهى في نهاية عام 2019 ، ومنذ ذلك الحين يبدو أن الجامعات ووزارة المالية لا ترغبان في التوقيع على اتفاقية جديدة ، وانخفض رواتب المحاضرين في هيئة التدريس في إسرائيل بنسبة 8.75٪ ومن المتوقع أن تنخفض أكثر.

وأضافت: "إنه لأمر مدهش أن نرى ذلك حتى يومنا هذا ، على الرغم من شهور من المناقشات والطلبات المتكررة من جانبنا ، ما زلنا لم نتلق تفويضًا واضحًا بشأن إطار الميزانية وهو شرط ونقطة انطلاق لأي مفاوضات اقتصادية ، ومنذ نشر مبادئ اتفاقية الاتحاد العمالي قيل لنا إننا سنحصل على اتفاقية مماثلة."

وقالت: "من المهم أن نلاحظ أننا لا نطلب إضافة إلى أساس الراتب ، لكننا طلبنا فقط تحديث رواتبنا بما يتناسب مع التآكل الذي يعاني منه الراتب ، والذي أصبح أكثر أهمية في ظل التضخم المتزايد، وهذا في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في الفترة الحالية."