رئيس صحة الشيوخ: السيسي أول رئيس يهتم بالعمالة غير المنتظمة

أشاد النائب على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بكلمة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية، حيث أكد الرئيس إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

واضاف النائب الدكتور على مهران، إن الرئيس السيسي وجه بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل أآمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء.

وأوضح النائب الدكتور على مهران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية دمج المرأة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها".

وأكد النائب على مهران، أن الرئيس منذ توليه، وهو يعطى اهتمام خاص بالعمل، حيث إنه أول رئيس يهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتأمين مستقبلهم، وأيضا بالمساواة بين الجنسين قى العمل، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة فى الجمهورية الجديدة.

وثمن الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وأكد صرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية .