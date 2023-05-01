التموين: اليوم صرف سلع شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار الجديدة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي, بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية ، حيث تم توفير 31 سلعة .

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وأشار المصيلحي إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وكشف الوزير أن الأوضاع الحالية ومعدلات التخضم المرتفعة تدفع الوزارة الي تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة ،موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح الوزير أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلي توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعرى.

وأكد أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع ، مؤكدا أن الوزارة توفير 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.

من جهته، قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري بشكل طبيعى.

وأضاف الديجوي أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري، تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين، مضيفا أن منافذ البقالة التموينية قامت بصرف الاستعاضة الأولي بواقع 25% من الربط الشهري، وأكد أنها تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا لصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات.

وعن زيادة أسعار السلع المدعمة لشهر مايو قال الدجوى أنها اسعار استرشادية والمواطن لايدفع اي مقابل مادي للحصول عليها ، لافتاً إلي أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر في حالة استفادتها من المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستحصل علي سلعة إضافية .

وأوضح الديجوي أنه تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيه زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو

من جهته، قال ياسر حنفى مدير الرقابة التجارية تموين الجيزة، إن هناك متابعة مستمرة على منافذ صرف السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لا صحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

وأوضح أن إدارة الرقابة التموينية تشن حملات حملات يومية مستمرة على جميع المنافذ التموينية لفحص الشكاوى ومتابعة حركة الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود أى مخالفة

ففى حالة البيع بازيد من السعر المقرر يتم تحرير محضر وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم .

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية في الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، وهشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 و التي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.