وزير النقل يشهد مراسم توقيع عقد بناء سفينتي MPC14K

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سوك لي الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر، مراسم توقيع عقد بناء اثنتين من السفن متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.

وقع العقد كل من لواء بحري وائل محمد الخالق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وسوجون لي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun .

صرح وزير النقل، بأن هذا التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء 2 سفينة متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن، حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات ( طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاويات والحاويات المبردة 98 حاوية ) لكل سفينة وبأفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية، خاصة أن سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة - البضائع السائبة - البضائع الثقيلة – المركبات مثل السيارات - حمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة - البضائع المبردة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية )، كما أن هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد4 سفن أخرى لتمتلك 6 سفن جديدة الى جانب العباراتين (القاهرة والرياض) واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا.

ولفت إلى أن اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة، وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، حيث أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تقوم بتطوير الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات و الجسر العربي)، حيث من المستهدف إضافة 6 سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا الأسطول شركة القاهرة للعبارات كالسفن متعددة الأغراض وسفن الدحرجة والركاب، بالإضافه لقيام وزارة النقل بتطوير شركات الملاحة الوطنية الاخري قامت شركة الملاحة الوطنية مؤخرا بإضافة سفينة حديثة بحمولة 83 الف طن ضمن أسطول الشركة من سفن الصب الجاف ( سفينة وادي الملوك )، حيث سيتم تدشين السفينة لاحقا هذا العام ضمن خطة شاملة لتطوير وإحلال السفن القديمة بالشركة التي حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة ( 12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات ) .

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أكد كامل الوزير أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الاخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس بشراكة مع هيئة قناة السويس وسيقوم وفد الشركة الكورية الجنوبية بزيارة ترسانة الإسكندرية.

وحول توقيتات تسليم السفينتين المتعاقد عليهما أوضح الوزير انه سيتم تسليم السفينة الاولى في فبراير 2025 ، وسيتم تسليم السفينة الثانية في أبريل 2025 .