تنفيذ 38 قرارا لإزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالسويس  

شنت إدارة حى الجناين بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لازالة المخالفات والتعديات على أراضى الدولة فى إطار الموجه ٢١ بناءا على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتطبيق القانون.

وبمتابعة ميدانية من اللواء عبد الرحمن هريدى مدير امن السويس وبمتابعة خالد سعداوي السكرتير العام و بحضور العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وعالية فريد مستشار المحافظ لشئون الاحياء.

واشار بيان صادر من الجهاز التنفيذي بحى الجناين بالسويس، الى ان الحملة أسفرت عن تنفيذ 38 قرارا لازالة تعديات بالبناء المخالف والصادر له قرارات إزالة وأسوار بالطوب الدبش مخالفة وصدر لها قرارات ازالة للمتعدين على املاك الدولة بمنطقة ابوسيال بحى الجناين على مساحة 2705 مترا مربعا تعديات.

وشارك بالحملة جهاز حماية املاك الدولة بمحافظة السويس برئاسة المهندس احمد شعبان وكذلك مساعد رئيس الحى و الاداراة الهندسية وقسم التنظيم وقسم الاشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحى ولا تزال اعمال الحملة مستمرة.