"تعليم الوادي" تكرم طالبة بالإعدادية لفوزها بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

كرم سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، الطالبة ملك ناجى محمد مبارز من مدرسة بلاط الإعدادية التابعة لإدارة بلاط التعليمية، بمكتب تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك للحصول على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي 2022_ 2023 م والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.