تحذيرات من فيضانات وسيول باليمن.. انهيار سد يتسبب في مصرع 4 أشخاص

مع بداية موسم الأمطار في اليمن يضع الشعب اليمني يده على قلبه بسبب المخاطر التي تحاصرهم في هذا الوقت من العام، والتي تحصد أرواحاً مثل الحرب الطاحن التي اندلعت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي المسلحة الموالية للنظام الإيراني.

ومع تدفق السيول يبدأ التحذير في كل محافظات اليمن من هيئة الأرصاد موجة أمطار وسيول وصواعق رعدية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يجعل محافظات اليمن في حالة تأهب للكوارث الطبيعية التي تحدث جراء الأمطار الغزيرة.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم داخل مسجد بمديرية حفاش محافظة المحويت نتيجة السيول الجارفة جراء غزارة وكثافة الأمطار.

وأوضح مدير فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد عادل عيسى، في بيان صحفي له، أن خزاناً مائياً تجميعياً كبيراً تابعاً لأولاد محمد ناصر العقبي، بمديرية حفاش انهار نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول إليه، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص كانوا متواجدين بداخل مسجد قرية بيت الهندي.

عزّزت مصلحة الدفاع المدني والهلال الأحمر، فرعيهما في المحويت فور تلقيها بلاغا بانهيار الخزان المائي بعربتي إنقاذ وإسعاف والتحرك إلى مكان الواقعة للبحث عن الثلاثة الأشخاص المفقودين.

وناشد مواطنون الجهات المعنية، باتخاذ حلول عاجلة ومعالجة تداعيات أضرار السيول وخسائر المواطنين التي سببها انفجار الخزان المائي الكبير.

وحذر مركز الأرصاد في بيان من التواجد في ممرات السيول حيث إن النماذج العددية وخرائط الطقس المختلفة تشير إلى استمرار وتوسع حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يصاحبها تساقط الثلوج أحيانا على 20 محافظة يمنية بما فيها هضاب وصحاري الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، وعلى أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وحذر المركز السكان من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعيا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

