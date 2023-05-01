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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لأول مرة.. شرم الشيخ تستضيف أشهر سباق دراجات في العالم "تور دي فرانس"

سباق دراجات تور دي
سباق دراجات "تور دي فرانس" تحت رعاية وزير الرياضة
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تستضيف مصر فعاليات أشهر سباق دراجات في العالم "تور دي فرانس" تحت رعایة وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يقام للمرة الأولى في مصر وأفریقیا والشرق الأوسط تحت عنوان LÉtape Egypt" .

ومن المنتظر أن تقام سباقات L'Etape  من الشركة الرائدة عالميا في تنظيم فعاليات ركوب الدراجات الجماعية، حیث یقام الحدث أكثر من 30 مرة في 25 دولة حول العالم في 2023، وتقدم  L'Étape  من خلاله لراكبي الدراجات الهواة الفرصة للمشاركة في  السباق أو ركوب مرحلة من سباق فرنسا للدراجات والاستمتاع  بطابعها الفرنسي المميز.

وتعد "تور دي فرانس" أكثر الأحداث الریاضیة السنوية شھرة في العالم وهي العلامة التجارية المتميزة لركوب الدراجات حول العالم، ويقدم السباق المقام في مصر مسافات لجميع مستويات راكبي الدراجات.

وأكد السيد حسن خليفة، المؤسس المشارك لشركة الرياضة واللياقة البدنية: یسعدنا الترحيب براكبي الدراجات الهواة من جميع أنحاء العالم لتجربة L’Étape Egypt هذا العام في مصر، خاصة أن L’Étape من "تور دي فرانس" شریكًا رائعًا في جلب ھذا السباق إلى مصر، ونحن على ثقة أن كل من المشاركين والمتفرجين سوف یذھلون من جمال الطبيعة الخلابة في شرم الشیخ ومناخها الرائع. 

وأضاف: نحن نتطلع لخوض العديد من التجارب السياحية الرائعة بمدينة شرم الشيخ والتي تشمل ممارسة رياضة ترفيهية وتناول الطعام والاستمتاع بالمنتجعات الصحیة وغیر ذلك، والتي من شأنها أن تضع مصر ضمن أفضل المدن السياحية في العالم.

وقال كيفين كوينيو رئيس L’Etape: نحن منظمي " تور دي فرانس" يسعدنا جداً أن ننظم الفاعليات في مصر والقارة الأفريقية،  ومن دواعي سروري القدوم إلى مصر للعمل على التحضير للحدث وإیجاد أفضل طریق ممكن للمشاركين.

وأضاف أن على یقین بنسبة 100 % أن ھذه المنطقة لدیھا الكثير لتقدمه لراكبي الدراجات الهواة من الطقس المثالي والمسارات التي تتمیز بالتحديات والضيافة المحلية المذهلة.

 وتابع: یبدو أن  L’Etape Egypt كأنه مرحلة من مراحل "تور دي فرانس" وسیكون بالتأكيد تحدیًا ریاضیًا كبيرا لكل راكبي الدراجات الأجانب والمحلیین ومتأكد من أن ھذا الحدث سيساهم بقوة في تعزيز السیاحة والثقافة المصرية .

سباق دراجات في العالم تور دي فرانس وزارة الشباب والرياضة